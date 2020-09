'Bed & Breakfast' in de Achterhoek, Twente en Utrecht

Vrijdag 25 september zendt MAX om 20.30 uur op NPO 1 weer een gloednieuwe aflevering van 'Bed & Breakfast' uit. In deze aflevering testen b&b-houders in de Achterhoek, Twente en Utrecht elkaars onderneming.

De b&b-houders slapen deze week in de bed & breakfast van Berna en Jeroen in Gelderland. De lokale weerboer vertelt hen daar meer over de stand van de natuur in de Achterhoek. In Twente begonnen Ben en Chantal een bed & breakfast naast hun huis. Eén van de kamers is geschikt voor mindervaliden. En in de provincie Utrecht kijk je vanuit de b&b van Sjaak en Ellen uit over het rivierenlandschap.

