'Beau' komt live vanuit Ahoy Rotterdam met 'De Vrienden van Amstel Live'

Vanavond is 'Beau' live te zien vanuit Ahoy Rotterdam, de plek waar momenteel hard gewerkt wordt aan de opbouw en repetities voor de concertreeks 'De Vrienden van Amstel LIVE'.

Pas vrijdagavond wordt bekend of ‘De Vrienden van Amstel LIVE’ zaterdag 15 januari van start kan gaan. Het blijft dus tot het laatste moment spannend of straks 150.000 mensen compleet uit hun dak kunnen gaan in de grootste kroeg van Nederland.

Met parlementair journalist Elodie Verweij en hoogleraar Geneeskunde Marcel Levi blikt Beau vooruit op de persconferentie. Ook praat hij met alle Vrienden van Amstel over de magie van dit evenement.

Speciaal voor 'Beau' gaan de artiesten vanavond al zingen. Er zijn optredens van onder andere Danny Vera, Di-rect, Maan, Willeke Alberti, Nick & Simon, Van Velzen, Kraantje Pappie en Guus Meeuwis.

‘Beau' is donderdag 13 januari om 22:00 uur te zien bij RTL 4.

