BBB-partijleider Caroline van der Plas bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn deze week de gasten:

BBB-partijleider Caroline van der Plas

Zondagmorgen is fractievoorzitter Caroline van der Plas van BBB te gast bij Rick Nieman. Waar gaat de BBB de komende tijd op inzetten? Welke onderwerpen hebben prioriteit voor de partijleider van coalitiepartij BBB.

Klaas Knot

De president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot is te gast in WNL Op Zondag en geeft een analyse van de stand van het land. Hoe staat Nederland er economisch en financieel voor? Over de economie, inflatie en de discussie over gezamenlijke Europese leningen.

Marcel Levi en Vera de Bel

Hoogleraar Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek over nieuws uit de wetenschap. Onderzoeker Vera de Bel komt vertellen over haar onderzoek naar stiefgrootouders.

Psychiater en filosoof Damiaan Denys

Volgens het World Happiness Report behoort Nederland tot de gelukkigste landen ter wereld. Uit ander onderzoek blijkt dat Nederlanders grote angst hebben voor oorlog. Psychiater en filosoof Damiaan Denys over gelukkig zijn in onzekere tijden.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 23 maart om 10.00 uur op NPO 1.