BBB-partijleider Caroline van der Plas bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn de gasten van deze week:

BBB-partijleider Caroline van der Plas

Zondagmorgen is fractievoorzitter Caroline van der Plas van BBB te gast bij Rick Nieman. De asielnoodmaatregelenwet is door de ministerraad na een tumultueuze week met veel overleggen tussen de vier coalitiepartners.

Topvrouw Manon van Beek

CEO Manon van Beek van netbeheerder Tennet is te gast in 'WNL Op Zondag' over investeringen in het stroomnet. Deze week werd bekend dat het kabinet noodmaatregelen wil nemen om het stroomnet te versterken.

Marcel Levi en Shirin Ibrahim

Hoogleraar Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek over nieuws uit de wetenschap. Arts-onderzoeker Shirin Ibrahim komt vertellen over haar onderzoek naar cholesterol.

Amerikanist Koen Petersen

Nog anderhalve week tot de Amerikaanse verkiezingen. Amerikanist en VVD-senator Koen Petersen over de laatste ontwikkelingen rond de razendspannende presidentsverkiezingen. Hoe doet Donald Trump het? Wat is de strategie van Kamala Harris?

'WNL Op Zondag', met Rick Nieman, zondag 15 september om 10.00 uur op NPO 1.