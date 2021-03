'Bait' brengt phishing-netwerken in kaart en duikt in wereld van flirtsites

'Bait', de docuserie waarin onderzoeksjournalist Anthony van der Meer in de wereld duikt van internationale oplichters, is terug met twee gloednieuwe afleveringen. Op donderdag 18 en 25 maart zien we hoe de criminele werelden achter phishing- en flirtsites in elkaar steken.

Met slim speurwerk en door te infiltreren in deze werelden, leggen Anthony en zijn researchteam de oplichtingspraktijken bloot en lokken ze de oplichters in de val!

Donderdag 18 maart: Phishing

Op 18 maart zien we hoe Anthony en zijn team de wereld van phishing in kaart brengen en de jacht openen op de criminelen achter phishing-sites. Door te observeren, achtervolgen en confronteren proberen ze phishing-netwerken en alle ketens van deze netwerken in kaart te brengen, van de geldezels tot de personen achter phishing-sites en sms’jes. En met succes: het speurwerk van het team leidt tot verschillende aanhoudingen en nieuwe politieonderzoeken.

Donderdag 25 maart: Sexspam

Op 25 maart leggen Anthony en zijn team de wereld van online sexspam bloot. Waar komen al die irritante privéberichten en seksueel getinte reacties van botaccounts op Instagram vandaan? Hoe komen spammers aan je e-mailadres waar knappe vrouwen zogenaamd contact met je proberen te leggen? En hoe wordt er geld mee verdiend? Door te infiltreren als nepprofiel en zelf aan de slag te gaan voor deze flirtsites, laten ze zien hoe klanten worden misleid.

Over 'Bait'

Hoe zit de wereld van internetoplichting in elkaar en wie zitten erachter? In de vierdelige documentaireserie 'Bait' gaat onderzoeksjournalist en filmmaker Anthony van der Meer op onderzoek uit. Samen met een klein team van vrienden en zijn vriendin duikt hij in het netwerk van internationale oplichters. Door hun eigen methodes tegen ze te gebruiken, probeert hij ze in de val te lokken en geeft hij een unieke inkijk in hun handelswijze, van phishing tot datingfraude.

'Bait' wordt geproduceerd door NewBe en is te zien op donderdag 18 en 25 maart om 21.50 uur op NPO 3. Elke aflevering duurt 40 minuten.