AZ neemt het op tegen Dynamo Kiev in knock-out wedstrijd bij SBS6

Op dinsdag 15 september zendt SBS6 de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League uit tussen Dynamo Kiev en AZ. De winnaar van deze knock-out wedstrijd plaatst zich direct voor de play-offs van de Champions League.

Om 18.30 uur start de voorbeschouwing met Hélène Hendriks, René van der Gijp en Wim Kieft. Het wedstrijdcommentaar is in handen van Wytse van der Goot. Vanwege de coronacrisis wordt de wedstrijd in Oekraïne achter gesloten deuren gespeeld.

Van der Goot: 'AZ heeft vorig seizoen ontzettend leuk, aanvallend en fris voetbal gespeeld en ik verwacht dat dat dit jaar niet anders zal zijn. Dynamo Kiev is een goede ploeg, maar het feit dat het om een knock-out wedstrijd gaat maakt het extra spannend en geeft AZ een goede kans om door te gaan. Als dat lukt zijn ze nog maar één ronde verwijderd van het hoofdtoernooi, en zeg nou zelf: hoe mooi zou het zijn als er dit seizoen twee Nederlandse clubs aan de Champions League meedoen?'

De rechten van de UEFA Champions League liggen bij Talpa Network. Wanneer de Alkmaarders winnen en zich plaatsen voor de play-offs van de Champions League, dan worden deze wedstrijden ook bij SBS6 uitgezonden.

Uitzending op dinsdag 15 september vanaf 18.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.