AVROTROS viert podiumkunsten in alternatieve vorm 'Opium op Oerol'

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2020

De podiumkunsten verkeren door de coronacrisis in zwaar weer. Dit terwijl we deze vorm van troost en vermaak juist nu hard nodig hebben. AVROTROS komt daarom vanaf maandag 15 juni een week lang met een alternatieve vorm van 'Opium op Oerol'.

Het muziek- en theaterfestival op Terschelling is dit jaar vanwege de crisis niet fysiek, maar digitaal te bezoeken. Cornald Maas is voor het programma wél op het eiland en spreekt daar verschillende theatermakers en podiumkunstenaars over hun werk en hun band met het festival. Ook Harrie Jekkers, Ruben Terlou en Splinter Chabot hebben een vaste rol in het programma.

In een alternatief programma - een dagelijkse liveshow met publiek is niet mogelijk - ontmoet presentator Cornald Maas elke aflevering een theatermaker of podiumkunstenaar met een Oerol-verbintenis, onder wie rapper Typhoon, cabaretière Paulien Cornelisse en singer-songwriter Jeangu Macrooy. Kunnen zij zonder een publiek? Brengt deze tijd hen ook nieuwe inspiratie? Maas stelt deze kwesties aan de orde, waarna de gast een lied ten gehore brengt of een gedicht voordraagt.

Drie gezichten zijn dagelijks te zien in 'Opium op Oerol'. Cabaretier Harrie Jekkers bezingt het leven vanaf een mooie plek op het eiland, fotograaf en natuurliefhebber Ruben Terlou legt z’n favoriete vogel vast en programmamaker en schrijver Splinter Chabot gaat op zoek naar Terschellingers met een groot Oerol-hart.

'Opium op Oerol', vanaf maandag 15 juni om 19.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.