AVROTROS brengt vrijdag 'André Rieu op het Vrijthof 2019'

In 'André Rieu op het Vrijthof 2019' worden de kijkers uitgenodigd om zich te laten meeslepen in de romantiek van de meest fantastische walsen.

Denk maar aan An der schönen blauen Donau, melodieën uit de operettes Im Weißen Rössl en Die Czárdasfürstin, de Sportpalastwalzer, Strauss & Co en – natuurlijk – de beroemde Second Waltz, mooier dan ooit met 300 dansers die in schitterende kleding over het Vrijthof walsen.

En ook klassiekers zoals het Italiaanse Volare en Funiculì Funiculà, het majestueuze Concierto de Aranjuez, Beethovens Ode an die Freude, en de emotionele lofzang van The Platin Tenors voor de Notre-Dame in Parijs met de prachtige aria Au fond du temple saint uit de opera De Parelvissers van Georges Bizet.

Bewonder de fantastische stemmen van wereldberoemde sopranen met uitvoeringen van On My Own uit Les Misérables, Ebben Ne Andró Lontana uit de opera La Wally of Hallelujah van Leonard Cohen. Verlies jezelf in de romantiek van The Lonely Shepherd, geniet van de instrumentale 'wedstrijd' tussen orkestleden in het virtuoze nummer Circus Renz, dans mee op Tutti Frutti en Marina.

it concert markeert ook André Rieus honderdste concert op het Vrijthof, met een zeer bijzondere en emotionele prijsuitreiking door de burgemeester van Maastricht voor André Rieu.

'André Rieu op het Vrijthof 2019', vrijdag 16 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.