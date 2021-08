Astrid Joosten presenteert nieuw seizoen 'Wat Verdien Je?'

Wat verdient een notaris eigenlijk? Hoe kun je er zelf voor zorgen dat je salaris wordt verhoogd? En verdienen mannen nog steeds meer dan vrouwen? In het tweede seizoen van de informatieve quiz 'Wat Verdien Je?' onthullen wekelijks weer drie Nederlanders uit één beroepsgroep wat hun salaris is.

Twee panels discussiëren over het laatste taboe van Nederland: ons salaris.

De twee panels moeten vragen over salarissen beantwoorden en raden wat de drie Nederlanders in de studio verdienen. Het ene panel bestaat uit ondernemer/investeerder Annemarie van Gaal, horecaondernemer Khalid Oubaha en internetondernemer Ben Woldring. Het andere panel wordt gevormd door presentator/Straatkrant-journalist Sander de Kramer, voormalig directeur schuldhulpverlening Jurenne Hooi en ex-dakloze Patrick van der Jagt. De twee panels strijden om een bonus, die zij aan het eind weer moeten weggeven.

Deskundige Kilian Wawoe, docent Human Resources Management, ontsluiert alle geheimen rond het salaris en geeft ons gouden tips. Als kijker leer je hoe salarissen tot stand komen en hoe je zelf meer geld kunt verdienen.

In elk van de vier afleveringen staat één sector centraal:

Woensdag 1 september: juristen

Woensdag 8 september: sekswerkers

Woensdag 15 september: openbaar bestuurders

Woensdag 29 september: sporters

Astrid Joosten: 'Dit programma doorbreekt het allerlaatste taboe in Nederland: de hoogte van je salaris. Heel Nederland kan meekijken in de portemonnee van een ander. In de eerste aflevering over juristen onthullen een advocaat, een notaris en een rechter wat zij precies verdienen. En als kijker krijg je elke week volop salaris-tips.'

'Wat Verdien Je?', gepresenteerd door Astrid Joosten, is op de woensdagen 1, 8, 15 en 29 september te zien om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.