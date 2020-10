Art krijgt een unieke kijk in privéleven van Hugo de Jonge in 'Rooijakkers Over De Vloer'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Op donderdag 15 oktober is Art in Rooijakkers 'Over De Vloer' thuis te gast bij de jarige minister en vice-president Hugo de Jonge.

Hij komt er achter hoe het er aan toe gaat als de politicus De Jonge thuiskomt, zijn veel gekleurde schoenen uittrekt en vader en echtgenoot is.

Samen met dochter Sarah en Hugo gaat Art op pad en hoort dat het voor de kinderen wel eens slikken is als ze bij het doornemen van het nieuws meerdere keren stuiten op het hoofd van hun vader. Hugo vertelt innemend over de ontmoeting met Mireille en hoe zij hem scherp houdt met een kritische noot. En Art verrast De Jonge met een bezoek aan enkele openhartige oud-studiegenoten en oud-leerlingen op de plek waar hij vroeger les gaf.

'Rooijakkers Over De Vloer', sinds 3 september elke donderdag om 21.30 uur bij RTL 4 en wordt geproduceerd door Tin Can.