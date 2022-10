Antikaterdrank AfterKar werkt niet blijkt uit onderzoek van 'Radar'

AfterKar is een drankje dat belooft om een alcoholkater of de zogenaamde dinsdagdip, de bijwerkingen na het gebruik van mdma of xtc, te voorkomen. En dat niet alleen, ook zou het schade aan het lichaam herstellen.

Maar het product werkt niet en doet niet wat het zegt te doen, zo blijkt uit onderzoek van 'Radar'.

Het product wordt verkocht door Joel Beukers, fitness-influencer en supplementenverkoper, en Reinier Zonneveld, de grootste techno-dj van Nederland. Het tweetal beweert dat je met AfterKar je billen kunt branden zonder op de blaren te zitten. Als klinisch farmacoloog Kees Kramers, verbonden aan het Radboud UMC, op verzoek van 'Radar' het middel onder de loep neemt, trekt hij de volgende conclusie: 'De enige bijwerking is dat je portemonnee er leger van wordt.'

Een drankje kan een kater of dinsdagdip niet voorkomen, zo zegt de farmacoloog. 'Radar' probeert al weken contact te leggen met de eigenaren van AfterKar. Verslaggever Vanessa Ackah gaat verhaal halen bij het tweetal en op het moment dat ze bij het bedrijfspand staat te wachten op een reactie van de manager van Joel Beukers worden de claims van de sites gehaald. Inmiddels is er wel een schriftelijke reactie waarin onder meer staat: 'Met Afterkar voor Aftercare doelen wij op het herstellen van je vitaminen en mineralen-balans na intensieve fysieke inspanning, bijvoorbeeld op een muziek party of andere activiteit die voor een disbalans kan zorgen, zoals intensief sporten, lang reizen, in combinatie met minder gezond eten. Wij geven niet aan dat dit drankje geconsumeerd moet worden om zo de neveneffecten van het gebruik van alcohol en/of drugs weg te nemen.' Uit het onderzoek van 'Radar' blijkt dat de verkopers wel de woorden dinsdagdip en alcoholkater communiceerden in verband brachten met gebruik van Afterkar.

Vanessa Ackah

Onlinepresentator en verslaggever Vanessa Ackah (1991) is sinds de zomer werkzaam bij het AVROTROS-programma 'Radar'. Na haar bachelor Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, rondde ze in 2016 de masteropleiding Journalistiek af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nog voordat ze afstudeerde begon ze als radioreporter bij NPO FunX op zoek naar verhalen uit de jongerencultuur. Van 2017 tot 2019 presenteerde ze de middagshow 'Turn Up!' bij NPO FunX. Daarnaast was Vanessa van 2019 tot eind 2021 één van de gezichten van Spot On, het YouTubeplatform van KRO-NCRV, waar verhalen voor vrouwen door vrouwen worden verteld.

