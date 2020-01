Anniko van Santen, Willemijn Verkaik, thuisbakker Arjen en meer in 'Doorbakken'

Foto: © Omroep MAX 2019

In de vijfde aflevering van het MAX-programma 'Doorbakken', ontvangt presentator Irene Moors Anniko van Santen en Willemijn Verkaik.

Robèrt gaat langs bij thuisbakker Arjen uit 'Heel Holland Bakt' om meringue te maken. Dat en meer is te zien in 'Doorbakken', op woensdag 22 januari om 22.05 uur op NPO 1.

Met haar gasten blikt Irene Moors terug op aflevering zes van 'Heel Holland Bakt', waarin het thema afgelopen zondag Bloemen was. Deze week staat het 'Doorbakken'-decor in Aalsmeer; hét kloppende hart van de internationale bloemenveilingen.

Presentator Anniko van Santen kijkt altijd met haar gezin naar 'Heel Holland Bakt'. De afgelopen aflevering is tot nu toe haar favoriete aflevering; ze is namelijk dol op bloemen en bijen als imker zijnde. Daar waren er genoeg van in de tent! Verder schuift musicalster Willemijn Verkaik aan. Voor haar rol als taartenbakkende serveester in de musical Waitress is 'Heel Holland Bakt' een enorme bron van inspiratie. In Doorbakken zingt ze een stuk uit de nieuwe musical.

Helaas moest afgelopen zondag bakker Arjen de tent verlaten, maar gelukkig zien we hem terug in 'Doorbakken'. Hij krijgt bezoek van Robèrt; samen gaan ze aan de slag bij Arjen thuis. Robèrt en Arjen maken maar liefst drie soorten meringue. Verder gaat Janny langs bij een bloementeler en proeft ze eetbare bloemen.

'Doorbakken', woensdag 22 januari om 22.05 uur op NPO 1.