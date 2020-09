'Anita wordt Opgenomen' in Putten

Foto: © KRO-NCRV 2020

In 'Anita wordt Opgenomen' verblijft presentatrice Anita Witzier een tijd in zes verschillende zorginstellingen in Nederland. Hoe is het om anno 2020 ouder te worden in Nederland? En hoe verandert het leven in de verpleeghuizen als Nederland te maken krijgt met het coronavirus?

In een landelijke omgeving staat deze woonvoorziening die lijkt op een combinatie van een vakantiepark en een boerderij. Verdeeld over drie hofjes wonen zo’n 50 ouderen met een vorm van dementie.

Hennie viert haar 88ste verjaardag met haar medebewoonster. Ondanks dat ze hier al meer dan anderhalf jaar woont, denkt ze nog regelmatig dat ze er alleen maar logeert. Op het erf treft Anita Evert aan. Hij krijgt coaching bij de paarden om de verdrietige herinneringen aan de oorlog een plek te geven.

En Anita ontmoet Kees, hij is de man van bewoonster Lucy. Lucy (80) woont sinds 8 weken op het erf en dat valt het echtpaar zwaar. Ze missen elkaars aanwezigheid. Wanneer het coronavirus uitbreekt, kan Kees niet meer op bezoek komen. Zou Lucy hem na al die weken nog wel herkennen?

'Anita wordt Opgenomen', zondag 27 september om 21.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.