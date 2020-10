'Anita wordt Opgenomen' in Boxtel

Foto: © KRO-NCRV 2020

In 'Anita wordt Opgenomen' loopt presentatrice Anita Witzier een tijd mee in zes verschillende zorginstellingen in Nederland. Hoe is het om anno 2020 ouder te worden in Nederland? En hoe verandert het leven in de verpleeghuizen als Nederland te maken krijgt met het coronavirus?

In het verpleeghuis in Boxtel dat ooit is opgericht om oudere religieuzen op te vangen, wonen naast paters en zusters allerlei bewoners met verschillende culturele achtergronden. Zo is er een afdeling met niet westerse migranten en wonen er ouderen met een Indische achtergrond. Ook is er plek voor de Brabander uit de buurt.

Anita ontmoet de zusters tijdens hun wekelijkse koffiemoment, waarin alle nieuwtjes uit het werkveld worden gedeeld.

Ook maakt ze kennis met Hasan Sahin (79) en zijn zoon Cihan. Hasan woont sinds anderhalf jaar op de afdeling Sefkat. En waar Cihan eerst dacht nu hebben we onze vader verloren aan de dementie, is hij blij dat zijn vader in het verpleeghuis woont. De medebewoners van zijn vader zijn als 'familie' geworden voor hem.

Het verpleeghuis bevindt zich midden in de coronabrandhaard in Brabant en wordt ongelooflijk hard getroffen. Verschillende bewoners die Anita heeft ontmoet tijdens de opnames komen door het virus te overlijden. Ook Cihan heeft door corona vervroegd afscheid van zijn vader moeten nemen.

'Anita wordt Opgenomen', zondag 4 oktober om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.