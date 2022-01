'Andere Tijden Sport' over de schoonheid van het skispringen

Nederland: het platste land ter wereld. Geen wonder dat we nauwelijks een rol van betekenis spelen in de wondere wereld van het skispringen.

De laatste nieuwe aflevering van 'Andere Tijden Sport' in aanloop naar de Olympische Winterspelen gaat over de droom van Gerrit Jan Konijnenberg, The Flying Dutchman. Andere Tijden Sport brengt hem en zijn kompaan van die tijd, Eddie the Eagle, bovendien weer samen: een bijzondere ontmoeting.

In die tijd, de jaren 80, wordt een Nederlandse student verliefd op de schans. Zijn naam: Gerrit Jan Konijnenberg. Zijn droom: vliegen op de Olympische Spelen. Vol passie stort hij zich op dat doel. Tegen de stroom in, met vallen en opstaan, als pionier uit de Lage Landen. Maar ook vechtend tegen de strenge eisen van het NOC.

We kennen het van Nieuwjaarsdag en van Eddie Edwards, de Britse skispringer die op zijn geheel eigen wijze furore maakte als 'Eddie the Eagle'.

In de jaren 80 is Gerrit Jan Konijnenberg de Nederlandse pionier in het skispringen. Zijn droom: vliegen op de Olympische Spelen.

