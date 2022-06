'Andere Tijden' op de fiets

Het geschiedenisprogramma 'Andere Tijden' komt maandag met een archiefspecial over ons trouwste vervoermiddel: de fiets. De Nederlander en de fiets zijn nauw met elkaar verbonden.

Het is ons vervoermiddel bij uitstek - en natuurlijk mogen geliefden en kinderen achterop. Op de fiets voelen we ons vrij.

Voor de archiefspecial ging de redactie van 'Andere Tijden' op zoek naar de meest bijzondere fietsbeelden uit het verleden. Zo zien we hoe fietsers zich in de jaren 20 nog met gevaar voor eigen leven in het drukke stadsverkeer van die tijd storten. Als de auto in de jaren 60 zijn grote opkomst maakt, wordt het door de vele ongelukken duidelijk dat er fietspaden aangelegd moeten worden. Daarin is Nederland tot op de dag van vandaag een voorbeeld voor andere landen.

Op de fiets ervaren we vrijheid. Of het nu gaat over vrouwen in de jaren 30 die zich zonder hun echtgenoot kunnen verplaatsen, de eerste fietsvakantie van jongeren in de jaren 50 of het winnen van een plaatselijke wielerronde. Het is een archiefspecial die gaat van Jan Janssen tot Mark Rutte, van jong geleerd naar e-bike. Met prachtige muziek is het tevens een ode aan de krantenjongens en de vele Nederlandse fietsmerken.

Welke veranderingen heeft de fiets door de jaren heen ondergaan? Op de Tweewieler-RAI tentoonstelling worden onder meer het fietsslot en het kinderzitje geïntroduceerd en jaren later zal de fiets met accu volgen, waardoor de eenzame fietser zwoegend op de dijk nu ingehaald kan worden door een relaxte fietser op leeftijd.

'Andere Tijden', maandag 20 juni om 20.35 uur bij de NTR op NPO 2.