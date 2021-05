Alternatief 'Opium op Oerol' met schrijvers, muziek en eilandverhalen

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2019

'Opium op Oerol' is ook dit jaar, bij gebrek aan een fysiek festival voor publiek, anders dan anders. Onveranderd is dat het programma de podiumkunsten en het eiland viert en daarmee de kijkers thuis voorziet in het jaarlijkse zomerse festivalgevoel.