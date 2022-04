Alle boeren met twee dates op de boerderij in 'Boer Zoekt Vrouw'

Op alle boerderijen logeren nog twee vrouwen/mannen die hopen de liefde te vinden bij hun boer. De sfeer is anders, de concurrentie is meer voelbaar. Boerin Janine en boer Jouke nodigen vrienden uit om te zien hoe zij reageren op hun dates. Helpt het met het maken van een keuze?

Op de boerderij bij boer Hans is Dinie aan het twijfelen of ze wil blijven of niet. De herinneringen aan haar overleden man zijn nog te vers. Trekt ze haar conclusie? Ze wil eerlijk zijn naar zichzelf en naar Hans.

Bij boer Evert schijnt de zon op het erf en Nans en Maud besluiten daarom lekker te gaan wandelen. Nans heeft het naar haar zin op de boerderij, maar wil graag meer contact met Evert en doet een beroep op zijn gevoel. Dat blijkt nog niet zo simpel. Ze besluit met Maud persoonlijke vragen te verzamelen om zo elkaar beter te leren kennen. Lukt dat ook?

Boerin Janine zorgt ervoor dat ze met beide mannen afzonderlijk genoeg tijd doorbrengt. Christiaan is wat terughoudend en laat niet snel het achterste van zijn tong zien. Sander vindt het fijn als ze met z’n tweetjes zijn en elkaar zo beter leren kennen. Janine heeft haar vrienden uitgenodigd op de boerderij. Een echte vuurdoop voor Christiaan en Sander. Het maakt de keuze van Janine er niet makkelijker op.

Op de boerderij bij boer Rob wordt fanatiek een gezelschapsspel gespeeld. Dit idee van Sonja valt in goede aarde: 'Met mij en Rob is het gewoon leuk.' Wendy is nog steeds nieuwsgierig naar Rob, maar heeft het 'wauw-effect' nog niet. Later op de dag gaan ze de hommelkasten verzamelen. Ook hier maken ze er een spelletje van, wie er eentje vindt, krijgt een beloning.

Bij boer Jouke wordt er alweer hard gewerkt in de stal. Er komt nieuw vee op de boerderij. Voor Jouke en zijn vader is dat iedere keer weer een feestje. Lotte wil wat meer ruimte voelen om elkaar echt te leren kennen en Karlijn vindt Jouke een stoere man die zich niet zo snel gek laat maken. Lotte en Karlijn ontmoeten de vrienden van Jouke. Wat vinden ze van zijn logees?

'Boer Zoekt Vrouw', zondag 17 april om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.