Alexander Pechtold presenteert 'De Achterkant van het Gelijk'

In een nieuwe reeks van het gelauwerde programma 'De Achterkant van het Gelijk' gaat Alexander Pechtold op zoek naar de ethische principes waar bestuurders, beleidsmakers en professionals zich door laten leiden.

Aan de hand van fundamentele situaties bevraagt hij burgemeesters, medici, CEO's, ambassadeurs, museumdirecteuren en het politiekorps. Al deze beroepsgroepen willen de wereld een beetje beter maken, het goede doen en problemen oplossen. Tegen welke dilemma's lopen zij aan? Wat deugt en wat deugt niet? Wat zijn de grenzen van het toelaatbare? En wanneer ontstaat er twijfel?

Alexander Pechtold: 'Vanuit de Metaal Kathedraal in Utrecht bevraag ik in iedere uitzending op 'socratische wijze' zo'n zes gasten uit één beroepsgroep. Niet om te debatteren. Niet om iemand in een hoek te drijven. Maar om gezamenlijk achter de waarheid te komen.' Pechtold (Delft, 1965) was o.a. Kamerlid en politiek leider van D66, minister, burgemeester en wethouder. Tegenwoordig is hij algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

'De Achterkant van het Gelijk' werd ontwikkeld door Marcel van Dam, samen met o.a. Hans van Mierlo. Van Dam presenteerde het VARA-programma tussen 1980 en 2004 en won hiermee de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf in 1981. In 2014 presenteerde Van Dam nog een eenmalige special over de verandering van het klimaat.

De nieuwe reeks van 'De Achterkant van het Gelijk' is een coproductie van BNNVARA en TVBV.

De Achterkant van het Gelijk is vanaf 23 maart zes weken lang op dinsdag te zien, om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.