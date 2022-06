Aldith Hunkar terug op televisie met tweede seizoen van EO-programma 'Firma Erfgoed'

Vanaf zondag 12 juni presenteert Aldith Hunkar het tweede seizoen van 'Firma Erfgoed'. In dit programma zet de EO de spotlights op cultureel en religieus erfgoed in de Lage Landen.

Op allerlei onverwachte plekken zijn monumentale bouwwerken, kunst, beelden en objecten te vinden, vaak met een religieuze betekenis. Maar wat zijn de verhalen hierachter? Wat vertellen ze over de Nederlandse geschiedenis en cultuur?

In het tweede seizoen van EO's 'Firma Erfgoed' gaat Aldith Hunkar in vier afleveringen op zoek naar de verhalen achter het Nederlandse culturele verleden én heden. Aan de hand van gesprekken met lokale experts vervolgt Aldith haar reis door de Lage Landen, op zoek naar de vele verborgen en verbluffende schatten uit het verleden.

Springlevend

Presentator Aldith Hunkar: 'In deze tweede serie zien we weer hoeveel invloeden er van buitenaf naar ons land komen en hoe al deze invloeden samen onze cultuur en erfgoed bepalen. Maar ook oeroude tradities van eigen bodem komen aan bod en ze zijn allemaal springlevend! We komen ook deze serie veel passie tegen; mensen die hun erfgoed volop beleven en doorgeven aan de volgende generaties. Ik kijk opnieuw mijn ogen uit en ben trots op alle kunstschatten die Nederland zo rijk maken.'

Van Pesach naar Poaskerls in Twente

In de eerste aflevering bezoekt Aldith Hunkar Twente: de streek van 'naoberschop', krentenwegge en paasvuren. Naast dit streekgebonden erfgoed staat in Enschede misschien ook wel de mooiste synagoge van West-Europa. Daarnaast vind je in het dorp Glane het eerste Syrisch-orthodoxe klooster van het Aartsbisdom Midden-Europa. Aldith Hunkar gaat in deze aflevering op zoek naar de schoonheid en verhalen achter dit religieuze en culturele erfgoed.

Vergeten prinsessen in Limburg

Ooit gehoord van de vergeten prinsessen van Thorn? Ruim 800 jaar lang zwaaiden prinsessen en adellijke dames hier de scepter. In de tweede aflevering trekt Aldith Hunkar naar de zuidelijkste provincie van het land. Ze laat zich hier verleiden door oogstrelende kleuren en treedt in de voetsporen van de powervrouwen van toen. Ook een aantal kunstenaars is tegen de stroom ingegaan en dat heeft een nieuwe beeldtaal voor de oude christelijke verhalen gebracht. Zo trekt Aldith Hunkar van Thorn, naar de ontroerende en controversiële kruiswegstaties van Aad de Haas in Wahlwiller en naar de Catharinakapel in Lemiers. Dit rijkserfgoed is het decor voor het kleurrijke scheppingsverhaal in Cobra-stijl van Hans Truijen.

Een jaar van bijzondere jubilea in Utrecht

De reis door de Lage Landen wordt vervolgd naar de stad Utrecht, die haar 900-jarig jubileum viert. De stad waar de geboortepapieren van Nederland het licht zagen en waar de godsdienstvrijheid – ook wel vrijheid van geweten – werd beklonken. Ook is het dit jaar 500 jaar geleden dat Adrianus, de enige paus van Nederlandse bodem, werd geïnstalleerd in Rome. In deze aflevering duikt Aldith Hunkar in het verleden en heden van de ooit zo bezongen Hollandse tolerantie en dwaalt door Utrecht van Doopsgezinde schuilkerk via de Dom en geamputeerde beelden naar de eerste Marokkaanse moskee.

Moderne Devoties in Zwolle en Deventer

De IJsselstreek wordt gezien als de bakermat van de Moderne Devotie, de spirituele en maatschappelijke vernieuwingsbeweging uit de late middeleeuwen. De overpeinzingen van streekgenoot Thomas a Kempis groeiden, tot op de dag van vandaag, uit tot de grootste spirituele nalatenschap van de Moderne Devoten. Ook de Deventerse Etty Hillesum, heeft zich laten inspireren door Thomas a Kempis. Deze IJsselspiritualiteit is volop te vinden in haar wereldberoemde dagboeken. In deze laatste aflevering gaat Aldith Hunkar op zoek naar de hervormers van toen en bekijkt hoe springlevend hun religieuze en culturele erfgoed nog altijd is.

Aldith Hunkar

Het EO-programma 'Firma Erfgoed' wordt gepresenteerd door journalist en presentator Aldith Hunkar. Zij werd bekend als presentator van het 'NOS-Jeugdjournaal' en het 'NOS-Journaal'.

'Firma Erfgoed', vanaf zondag 12 juni om 17.45 uur op NPO 2.