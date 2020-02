'Alaska Treasure Hunters' op Discovery

Toen de VS in 1867 Alaska kochten van Rusland barstte de goudkoorts los in het gebied. Veel Amerikaanse gelukzoekers trokken de woeste en onbegaanbare wildernis in om de mogelijk zeer rijke goudgronden uit te pluizen.

Een van hen was Fred Culver die in dat jaar op een mijn stuitte waar veel goud in leek te zitten. Maar vlak nadat hij zijn eerste goud had gevonden, werd hij aangevallen en verjaagd door de lokale bevolking. Nooit keerde hij meer terug en toen hij niet veel later overleed, nam hij de exacte locatie mee in zijn graf.

Avonturier Brian Weed wil met een team van experts nu alsnog op zoek gaan naar deze Lost Rocker Mine. Ze hebben een idee waar deze zich kan bevinden en trotseren de brute elementen om hem op te sporen. Kunnen deze Alaska Treasure Hunters 150 jaar dato de verloren goudmijn vinden?

'Alaska Treasure Hunters', zondag 23 februari om 23.00 uur op Discovery.