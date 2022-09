Aftrap van finaleseizoen KRO-NCRV's 'Jacobine op 2'

Wat betekent liefde en geloven we er nog in? In het slotseizoen van 'Jacobine op 2' gaat presentator Jacobine Geel op zoek naar antwoorden op grote levensvragen. Onder de noemer 'Geloof in...' zal ze diverse thema's bespreken met uiteenlopende en spraakmakende gasten.



Geloof in liefde

In de eerste uitzending, Geloof in liefde, staat de liefde centraal. Inspirerende stellen brengen een ode aan de liefde. Welke geheimen brengt de liefde met zich mee? Maar ook: hoe onderhoud je liefde in een tijd waar veel relaties verbroken worden? Schrijverskoppel Ivan Wolffers en Marion Bloem vertellen openhartig over hun verliefdheid en hoe de ziekte van Ivan hun relatie beïnvloedt. Andere gasten zijn Mpho Tutu, dochter van de pas overleden Desmond Tutu en haar vrouw Marceline van Furth. Ook komt predikant Joost Röselaers vertellen over het hogere doel van de liefde in het leven Koningin Elisabeth. Röselaers was voor lange tijd predikant in Londen voor de Nederlandse Kerk aldaar.



Laatste seizoen

Dit is het laatste seizoen van 'Jacobine op 2'. Jacobine Geel blijft verbonden aan KRO-NCRV maar stopt met haar wekelijkse praatprogramma. In overleg met de NPO is deze beslissing genomen, om ruimte te maken voor nieuwe levensbeschouwelijke KRO-NCRV-programma’s. Producent Levensbeschouwing KRO-NCRV Reinder van Dijk: ‘Het stoppen van Jacobine op 2 betekent niet het stoppen van de samenwerking van ons met Jacobine Geel. Ze heeft een naam opgebouwd in de levensbeschouwelijke tv. Niet alleen door haar vele mooie één-op- één gesprekken in Jacobine op 2, maar ook door speciale series als Op Adem en De zin van je leven. De gesprekken met internationale gasten als Edith Eger, Raynor Winn en Karen Armstrong maakten zeer veel indruk. Ik wil Jacobine bedanken voor al het moois en inspirerends dat ze ons heeft gebracht. Maar we laten haar zeker niet los, we zijn op dit moment in gesprek over toekomstige projecten. Eerst kijk ik uit naar de laatste reeks van Jacobine op 2.’



'Jacobine op 2', vanaf zondag 18 september wekelijks bij KRO-NCRV om 17.10 uur op NPO 2.