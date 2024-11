Advocaat Royce de Vries is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Advocaat Royce de Vries, zoon van wijlen Peter R. de Vries, belandde na de gewelddadige dood van zijn vader in meerdere mediastormen. Hij werd geconfronteerd met nationale rouw, de rechtszaken tegen de verdachten, onthullingen over geheime opnames en publicaties over zijn voormalige collega Khalid Kasem.

Vanwege veiligheidsrisico's moest hij enige tijd onder strenge beveiliging leven, terwijl hij het verlies van zijn vader en beste vriend verwerkte. Precies een jaar geleden bracht hij het boek 'Ik beloof je dat ik honderd word' uit. Na meerdere donkere periodes zegt Royce nu dat sinds kort het licht in zijn leven weer een beetje is aangegaan.

De Geknipte Gast op tv

Interviewprogramma met Özcan Akyol, die in gesprek gaat met een gast terwijl die bij hem in de barbershop langskomt. Tussen de spiegels ontvouwt zich een openhartig gesprek over het werk en het privéleven van de gast.

Interviewprogramma met Özcan Akyol, die in gesprek gaat met een gast terwijl die bij hem in de barbershop langskomt. Tussen de spiegels ontvouwt zich een openhartig gesprek over het werk en het privéleven van de gast.