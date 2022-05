Adriaan van Dis is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

In de kappersstoel ontvangt zcan Akyol schrijver Adriaan van Dis. Van Dis krijgt in mei het eredoctoraat van de Radboud Universiteit in Nijmegen voor zijn verdiensten als ambassadeur voor het leren van talen en culturen.