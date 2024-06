Adembenemende landschappen en bijzondere ontmoetingen in nieuw seizoen EO-serie 'Oases'

In het derde seizoen van de EO-reisserie 'Oases' neemt presentator Kefah Allush de kijker opnieuw mee in zijn zoektocht naar bijzondere oases wereldwijd.

In dit nieuwe seizoen reist hij onder meer naar het Indonesische eiland Flores, Chili en Egypte. Kefah Allush vertelt: 'Ik heb naar hartenlust kunnen bewonderen en verwonderen.'

Voor het nieuwe seizoen van 'Oases' is deze keer tot ver buiten het Midden-Oosten gereisd. De EO-presentator licht toe: 'De invloed van die regio is altijd merkbaar. Ik ben op zes plekken geweest die me elk op een andere manier hebben geraakt. En ik denk dat we ook de kijker echt weer kunnen raken met innemende mensen, boeiende gemeenschappen en adembenemende landschappen.'

Flores en Chili

Zo reist de Kefah onder meer naar het Indonesische eiland Flores. Hier leven christenen en moslims vredig samen. Gemengde huwelijken komen zelfs regelmatig voor. Hij gaat op zoek naar het geheim van deze oase van religieuze tolerantie.

Ook bezoekt hij het land Chili. Als kind van Palestijnse ouders weet Kefah hoe het is om op te groeien in twee werelden; de Arabische en de Nederlandse. Maar hoe is dat in Chili? Na de Arabische wereld, woont in dit Zuid-Amerikaanse land de grootste groep Palestijnen. Wat maakt Chili tot een oase voor de Palestijnen?

Oase in onrustige regio

Weggestopt in de hoorn van Afrika ligt Djibouti, een oase van rust en vrede in een onrustige regio. En tevens één van de plekken die de EO-presentator dit seizoen bezoekt. Dit vredelievende land biedt onderdak aan militaire bases uit onder meer Amerika, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Hoe slagen de inwoners van Djibouti erin om, tussen al dat wapenvertoon, hun oase van vrede staande te houden?

Farafra, Gambia en Madagaskar

Verder reist Kefah deze serie af naar Farafra, een oase in de Egyptische woestijn, naar Gambia en naar het noorden van Madagaskar. Allemaal verschillende landen, met eigen, unieke verhalen. Kortom, een nieuw seizoen boordevol kleurrijke gesprekken op indrukwekkende plekken.

Aflevering 1: Farafra

Aflevering 2: Madagaskar

Aflevering 3: Flores

Aflevering 4: Gambia

Aflevering 5: Djibouti

Aflevering 6: Chili

'Oases' is vanaf vrijdag 21 juni wekelijks te zien om 20.35 uur bij de EO op NPO 2.