Achtervolgingen, agressie en pittige discussies in nieuw seizoen 'Overtreders'

Vanaf 7 januari keert het programma 'Overtreders' terug bij Veronica. Tegen welke situaties lopen handhavers aan, hoe gaan ze daarmee om en welke afwegingen maken zij? De kijker ziet pittige gesprekken, agressie en zelfs aanhoudingen, maar niet zelden worden zaken ook opgelost middels een goed gesprek waarbij een beetje humor soms wonderen doet.

De dienders van de wet hebben als taak Nederland ordelijk, veilig en leefbaar te houden. Een boete geven is slechts een middel; zeker geen doel. En niet te vergeten: de handhavers zijn er niet alleen om de burger op haarvingers te tikken, maar ook om ze te helpen in geval van nood.

Agressie en wapenbezit in het openbaar vervoer, drugsgebruik op straat, een hoog oplopende discussie over een verkeerssituatie, mensen die direct op de vlucht slaan als ze een handhaver alleen al zien aanlopen en een aanhouding met verzet wanneer een foutparkeerder zich blijft misdragen. Het komt allemaal voorbij in 'Overtreders'. Naast overtredingssituaties is er dit seizoen ook volop aandacht voor andere zaken waar handhavers mee te maken krijgen. Zo worden mensen ook gewaarschuwd, denken de handhavers mee in het vinden van oplossingen voor daklozen en ondersteunen ze bij calamiteiten zoals bij de vermissing van een zwemmer in Zeeland. Ook maken we kennis met nieuwe gezichten. We gaan mee de Biesbosch in met boswachters van Staatsbosbeheer, stappen in bij weginspecteurs van Rijkswaterstaat, lopen mee in Den Haag en Assen én krijgen een kijkje in de keuken van de Koninklijke Marechaussee.

'Overtreders', vanaf vrijdag 7 januari om 22.00 uur bij Veronica en op KIJK.nl.