Aandacht voor sterke stijging hersenaandoeningen in 'Geef Om Je Hersenen'

In de zesde editie van het live tv-programma 'Geef Om Je Hersenen' vragen MAX en de Hersenstichting aandacht voor het stijgende aantal mensen dat te maken krijgt met een hersenaandoening.

In Nederland heeft een op de vier mensen een hersenaandoening. Als we niets doen, zal het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of de ziekte van Parkinson heeft tot 2040 explosief stijgen. Dat maakt de noodzaak voor hersenonderzoek groter dan ooit. Wat kunnen wetenschappers bieden om hersenaandoeningen te behandelen en in de toekomst te voorkomen?

Presentatoren Martine van Os en Sybrand Niessen gaan op woensdag 9 december om 20.30 uur op NPO 1 in gesprek met Nederlandse hersenonderzoekers in 'Geef Om Je Hersenen'. Daarnaast zijn er optredens van onder meer Alain Clark, Emma Heesters, Nico Dijkshoorn en Ernst-Daniël Smid met zijn dochter Coosje.

Onze hersenen bepalen wie we zijn. Als daar iets verandert, dan verander je zelf. De gevolgen van een hersenaandoening zijn groot. En het kan iedereen overkomen, jong en oud. In 'Geef Om Je Hersenen' komen persoonlijke verhalen aan bod van mensen die te maken hebben met een hersenaandoening. Wat doet het met hun persoonlijkheid? Hoe groot is de invloed op hun naasten? En hoe kunnen we als dierbaren en als samenleving omgaan met mensen met een hersenaandoening?

Ernst-Daniël Smid en Rob de Nijs hebben beiden de ziekte van Parkinson. Ze vertellen in 'Geef Om Je Hersenen' openhartig over de hersenaandoening die hun levens steeds meer in de greep krijgt. Neuroloog en Parkinson-specialist Bas Bloem vertelt hoe dankzij onderzoek steeds meer duidelijk wordt over de ziekte waaraan een toenemend aantal Nederlanders lijdt.

Ook is er aandacht voor veelbelovend onderzoek naar frontotemporale dementie (FTD) en traumatisch hersenletsel. Neurochirurg Wilco Peul en gezondheidszorgpsychologe Marjolein de Vugt vertellen hierover.

De afgelopen jaren zijn er enorme stappen gezet op het gebied van het opsporen, behandelen en voorkomen van hersenaandoeningen. Er zijn betere behandelingen en experts weten vaker en eerder een hersenaandoening te herkennen. Om deze trend de komende jaren door te zetten en nog meer te bereiken, investeert de Hersenstichting in baanbrekende oplossingen.

'Geef Om Je Hersenen' wordt mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.

'MAX: Geef om je hersenen', woensdag 9 december live om 20.30 uur op NPO 1.