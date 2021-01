Aandacht voor ouderen in Moldavië en visboer Cees in seizoensafsluiter van 'MAX Maakt Mogelijk'

Aandacht voor ouderen in MoldaviŽ en visboer Cees in seizoensafsluiter van 'MAX Maakt Mogelijk'

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Zondag 3 januari zendt MAX de laatste aflevering van dit seizoen van 'MAX Maakt Mogelijk' uit, het programma dat leefomstandigheden van ouderen verbetert en wensen vervult.

In deze aflevering is er onder meer aandacht voor ouderen in Moldavië en visboer Cees. De aflevering is om 17.45 uur te zien bij MAX op NPO 2.

Duizenden ouderen in Oost-Europa vechten elke winter tegen de meedogenloze kou. In deze aflevering bezoekt Jan ouderen in Moldavië die kolen, hout en kachels nodig hebben om zich warm te houden deze winter.

Verder bezoeken we Djon en Coby die, dankzij de inzet van Jan Slagter, vorig jaar een scootmobiel kregen. Hoe is het nu met ze? En er is aandacht voor Cees. Vorig jaar moest de visboer, na 34 jaar een viskraam te hebben gehad, plaatsmaken voor een metrolijn. Cees was met zijn winkel een begrip in Hoek van Holland en stond, ondanks zijn hoge leeftijd, nog dagelijks in zijn kraam. 'MAX Maakt Mogelijk' liet de naderende sluiting van het levenswerk van Cees niet onopgemerkt voorbijgaan en zette hem in een muzikaal zonnetje. Nu, een jaar later, brengen we opnieuw een bezoek aan Cees.

'MAX Maakt Mogelijk', zondag 3 januari om 17.45 uur op NPO 2.