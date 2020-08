'90 Day Fiancé: Loren and Alexei's Baby Special' bij Dplay

Foto: Dplay - © Discovery Benelux 2020

Hoe is het om een baby te krijgen in coronatijd? Vraag dat maar aan Loren en Alexei Brovarnik, het gelukkige koppel uit '90 Day Fiancé'.

Na jaren dromen van een baby, is het voor Loren bijna zover nu ze al 36 weken zwanger is. Alleen had ze zich de zwangerschap wel anders voorgesteld. Door de quarantainemaatregelen mag ze alleen de deur uit voor doktersafspraken en straks voor de bevalling. En ook mogen haar vrienden en familie niet langskomen. Dus geen babyshower, geen ontspannende spa en geen hulp van haar moeder.

Maar de Amerikaanse Loren en de Israëlische Alexei hebben al meerdere hobbels moeten overwinnen om bij elkaar te komen, dus deze kunnen ze ook wel aan. Hoewel het voor Alexei wel extra lastig is dat zijn ouders helemaal niet naar Amerika kunnen komen voor de geboorte van 'Baby Brov'.

Via video worden ze zo veel mogelijk op de hoogte gehouden van deze spannende tijd. Net als wij, want ook wij kunnen meegenieten met deze bijzondere zwangerschap. Van het inrichten van de babykamer tot en met het moment van de geboorte en de thuiskomst van hun kleine man.

'90 Day Fiancé: Loren and Alexei's Baby Special', vanaf dinsdag 25 augustus op Dplay.