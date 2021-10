'70 jaar TV: Satire van A tot Z' bij de VPRO op NPO 3

In '70 jaar TV: Satire van A tot Z' leidt comedian Ronald Snijders de kijker aan de hand van het alfabet kriskras door de rijke historie van 70 jaar Nederlandse satire op televisie.

'70 jaar TV: Satire van A tot Z' is een feest van herkenning. Het twee uur durende programma zit bomvol klassiekers uit 70 jaar satirische televisiegeschiedenis. Maar ook onverwachte, verrassende fragmenten ontbreken niet in de reeks tussen de A van actualiteit tot de Z van 'Zondag met Lubach' en 'Zo is het toevallig ook nog eens een keer'.

Ronald Snijders neemt de kijker onder meer mee langs de O van ophef, de I van imitaties, via de K van 'Kopspijkers', 'Koot & Bie' en koningshuis naar de M van moslims en de W van woke.

'70 jaar TV: Satire van A tot Z', zaterdag 2 oktober om 21.55 uur bij de VPRO op NPO 3.