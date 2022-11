'3 Op Reis' is in Noorwegen en India

Chris reist verder door het noorden van Noorwegen, waar hij aankomt in vissersdorp Vardø. Dit dorp kampte met leegloop en verval, tot inwoner Svein oude huizen ging opknappen om inwoners wat meer zelfvertrouwen te geven.

Dit werd opgemerkt door kunstenaar Pøbel, die met zijn opvallende kunstwerken het dorp nog meer uit het slop trok. Nienke is bezig aan een lange reis door India, waar ze is aangekomen in de heiligste stad van het land Varanasi. De meeste reizigers blijven hier hangen rondom de ghats aan de Ganges, de trappen die naar de rivier leiden. Maar gids Mudita wil juist laten zien dat Varanasi zoveel meer is dan alleen de ghats.

'3 Op Reis', zondag 6 november om 19.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.