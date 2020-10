'3 op Reis' in Zuid-Limburg, Dessau & Berlijn

Maurice maakt een lange roadtrip per motor richting het zuiden. Deze week komt hij aan in Zuid-Limburg, waar hij een deel van de Mergellandroute rijdt, één van de mooiste roadtrips van Nederland.

Chris maakt een lange roadtrip met een elektrische auto richting het oosten. Deze week steekt hij zowaar de eerste grens over: die met Duitsland. Hij is op weg naar Berlijn, de stad waar normaal gesproken alles kan en mag. Maar hoe zit dat in corona tijd?

Onderweg maakt hij nog een stop in Dessau, de stad van één van de meest invloedrijke exportproducten van Duitsland: Bauhaus.

'3 Op Reis', zondag 4 oktober om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.