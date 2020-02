'3 Op Reis' in Colombia en Doel

© BNNVARA

Chris reist verder door een deel van Colombia dat tot voor kort gesloten was voor reizigers. Hier maakte terreurorganisatie FARC decennialang de dienst uit.

Maar sinds er in 2016 een vredesakkoord is getekend, openden ook de deuren naar een gebied dat decennialang verborgen bleef voor de rest van de wereld. Hij verlaat hoofdstad Bogota en rijdt verder naar Villavicencio.

Geraldine is dichtbij huis, in Doel, een bijna verlaten dorp vlak onder de havens van Antwerpen. Veel mensen denken dat deze plek verlaten is, en komen hier om te urbexen of over straat te racen. Maar er wonen hier nog steeds 28 mensen. Geraldine zoekt een aantal van hen op. Ook zijn we in de tweede stad van Portugal: Porto. Na de crisis waren ze hier dolblij met alle toeristen, maar sinds je rechtstreeks op de stad kunt vliegen en Porto op allerlei reis-lijstjes staat, begint toerisme ook hier een terugslag te krijgen. We ontmoeten drie Tripeiros die ieder op hun eigen manier het toerisme in Porto naar hun hand zetten.

'3 Op Reis', zondag 23 februari om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.