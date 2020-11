'3 op Reis' in Boheems Zwitserland, Tsjechie en Mon in Denemarken

Chris maakt een lange roadtrip met een elektrische auto richting het oosten. Hij steekt zijn tweede grens over: die naar TsjechiŽ, wanneer hij een indrukwekkend natuurgebied bezoekt op de grens met Duitsland.

Nienke maakt een lange roadtrip richting het noorden. Ze is net de grens over in Denemarken, waar ze haar eerste stop zal maken op het schiereiland Møn, om de kunst van het Deense geluk te leren.

'3 op Reis', zondag 8 november om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.