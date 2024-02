'3 Op Reis' gaat op trip naar Bangkok

Dzifa begint aan een lange reis door backpackerswalhalla AziŽ. Ze trapt af in de Thaise hoofdstad Bangkok: een metropool waar jaarlijks meer dan 20 miljoen reizigers op afkomen.

Dzifa laat zich leiden door de creatieve en ondernemende inwoners van de stad zelf, die haar de plekken laten zien die toeristen vaak over het hoofd zien. Van verborgen adresjes in de oude wijk Thonburi tot de nieuwste spots in de upcoming wijk Ari.

'3 op Reis: Bangkok', vrijdag 23 februari om 23.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.