'2Doc: Vrankrix en het Amst€rdamse Rijk' bij de NTR

De Amsterdamse binnenstad is in transitie. Projectontwikkelaars van vijfsterrenhotels en luxe appartementen kopen bewoners uit en maken de buurt tot een toeristen-walhalla waarin nauwelijks oog meer is voor Amsterdammers.

Er is één klein stadsdorpje dat weigert te zwichten voor het grote geld: de wereldverbeteraars van Vrankrijk.

In 'Vrankrix en het Amst€rdamse Rijk' duikt regisseur Annegriet Wietsma in de activistische underground-scene van het beroemde pand Vrankrijk in de Amsterdamse Spuistraat. Nooit eerder mocht hier worden gefilmd. Met deze documentaire biedt de regisseur een uniek inkijkje in een gesloten subcultuur. Het resultaat is een luchtig en komisch portret van de eigenzinnige bewoners en gebruikers van dit voormalige kraakpand. Het is één van de laatste anarchistische bolwerken in het centrum dat weerstand blijft bieden tegen de toenemende hebzucht.

Solidariteit, do-it-yourself, globalisering, queer, de vluchtelingenproblematiek, hiphop, punk: alles komt samen in deze kleine microkosmos. Het 'dorpje van barbaren' raakt letterlijk steeds geïsoleerder. Het moderne, onverzadigbare verlangen naar consumeer-meer-meren staat in schril contrast met de volledig andere leefstijl van deze idealistische activisten, voor wie 'deeleconomie' ook echt delen betekent, in plaats van een lucratief verdienmodel.

De strip Asterix en de Romeinse Lusthof dient als inspiratiebron voor 'Vrankrix en het Amst€rdamse rijk': het kleine Gallische dorpje dat omringd dreigt te raken door Romeinse hoogbouw met hotels, speelpaleizen en toeristen. Maak kennis met Autonomix, Dynamix, Easyfix, Nononsex, Cockadoodledix, Tattootix en Globalixa in hun verzet tegen de aanbidding van het grote geld.

Regie: Annegriet Wietsma

Productie: Witfilm

'2Doc: Vrankrix en het Amst€rdamse Rijk', woensdag 22 april om 23.05 uur bij de NTR op NPO 2.