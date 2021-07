'2Doc: The Return  Life After ISIS' bij de VPRO

Westerse IS-vrouwen worden na de val van ISIS in 2019 geïnterneerd in o.a. het Koerdische kamp Al-Roj in Syrië. Canada, de VS, Groot Brittannië, Duitsland en Nederland willen hen niet terug. De rest van de wereld bekijkt hen ook met argwaan.

'The Return – Life After ISIS' toont workshopsessies waarin de vrouwen, waaronder twee Nederlandse, proberen in het reine te komen met hun verleden en vooruit te kijken naar een toekomst.

Een van de geradicaliseerde vrouwen in kamp Al-Roj in het noordoosten van Syrië is Shamima Begum. Ze verliet op haar vijftiende Londen om met twee schoolvrienden naar Syrië te reizen en trouwde met een ISIS-terrorist. Britse journalisten ontdekten haar in 2019, hoogzwanger, in een Syrisch kamp. Haar gebrek aan wroeging in de eerste interviews leidde tot verontwaardiging. Uiteindelijk verloor zij haar staatsburgerschap.

De Spaanse regisseur Alba Sotorra kreeg toegang tot kamp Al-Roj dankzij Koerdische strijders die ze in Syrië had gevolgd voor haar film Commander Arian. Toen ze in maart 2019 de westerse vrouwen voor het eerst sprak, waren ze zeer gesloten. Denken en voelen was te moeilijk voor hen en zwijgen bood bescherming. Ook durfden ze zich niet uit te spreken, omdat groepjes vrouwen, die trouw zijn gebleven aan ISIS druk uitoefenen op hun kampgenoten.

Wat moet er met deze vrouwen en hun kinderen gebeuren? Dat is een groot vraagstuk voor zowel westerse als niet-westerse regeringen. 'The Return – Life after ISIS' laat zien hoe de geradicaliseerde vrouwen in workshops proberen in het reine te komen met hun verleden en vooruit te kijken naar een toekomst. Dit onder begeleiding van een Koerdische vrouw, die alle reden heeft om ze te haten, maar juist besloten heeft ze te helpen.

Sotorra zegt dat ze nooit zal begrijpen hoe een vrouw uit het Westen de beslissing kan nemen om alles achter zich te laten en zich aan te sluiten bij een groep als ISIS die gruweldaden pleegt.

Regie: Alba Sotorra

'2Doc: The Return – Life After ISIS', dinsdag 13 juli om 22.50 uur bij de VPRO op NPO 2.