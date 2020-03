'2Doc: The Changin' Times Of Ike White' bij de VPRO

'Changin' Times' (1974) van soulmuzikant Ike White was het eerste commerciŽle album ooit, opgenomen in een Amerikaanse gevangenis.

Het album wordt gezien als een verloren klassieker binnen de soul en funk. Met nooit eerder gezien beeldmateriaal brengt regisseur Dan Vernon de reis van White in kaart, van gevangenis tot het leven als vrij man en wat daarna volgde.

Ike White groeit op in Chicago. Op jonge leeftijd komt hij vast te zitten in de beruchte San Quentin gevangenis met een levenslange gevangenisstraf voor de moord op een winkelmedewerker. Wanneer White vastzit begint hij te spelen in een gevangenisband. Als de legendarische producer Jerry Goldstein de gevangenis bezoekt ziet hij in Ike White de volgende Jimi Hendrix. Ze nemen het soulalbum Changin’ Times op. Het succes van dit album leidt tot een enorme campagne om zijn straf te verminderen. White wordt vrijgelaten, maar dan verdwijnt hij.

Regisseur Dan Vernon gaat op zoek naar White. Wie is hij en waar houdt hij zich verborgen? In deze documentaire combineert Vernon animatie- en archiefbeelden van White om deze complexe en getalenteerde man te begrijpen en in zijn huid te kruipen.

'2Doc: The Changin’ Times Of Ike White', woensdag 1 april 22.55 uur bij de VPRO op NPO 2.