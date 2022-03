'2Doc: Taste of Desire' donderdag bij KRO-NCRV

'Taste of Desire' is een cinematografisch fysiek en zinnenprikkelende documentaire die, aan de hand van de verleidelijke oester, de complexiteit van menselijk verlangen onderzoekt.

Zowel de vreugde en het genot van verlangen, als ook de negatieve destructieve keerzijde ervan.

'Taste of Desire' is een filmische reis rond de wereld, waarin vijf ogenschijnlijk verschillende persoonlijke verhalen met elkaar verbonden raken door ieders unieke band met de oester. Een burlesque-danser uit New York, die het dagelijks leven als moeder probeert te combineren met haar beruchte oester-act op de bühne. Twee Franse Michelin-ster chef-koks, die streven te ontkomen aan de stress op de werkvloer in een door egocentrisme gedreven vakgebied. Een jonge, Zweedse vrouw op een keerpunt in haar leven, nadat ze haar succesvolle modecarrière in de grote stad achter heeft gelaten om oesterduiker te worden in de vrije natuur. Een Japanse pareljuwelenmaker wiens missie het is om schoonheid in imperfecties te vinden. En tot slot een terminaal zieke Engelse psycholoog, die zijn levenswerk – een boek over oesters – probeert af te maken voor de dood hem inhaalt. Door hun ambities en existentiële angsten bloot te leggen, drijft de complexiteit van het menselijk verlangen dat hieraan ten grondslag ligt naar de oppervlakte.

Hoe ver zijn we bereid te gaan om onze verlangens te bevredigen? En kunnen ze ooit écht worden vervuld? Een Sherpa-familie doorbreekt een heilig taboe door de heilige berg Kumbhakarna in Nepal te beklimmen om geld te verdienen voor de opleiding van hun zoon. Ze vergezellen een Pools-Russische expeditie op de nog nooit eerder beklommen oostzijde van de berg en schenden daarmee een belangrijke boeddhistische traditie. In het gezin voelt de moeder zich niet gerust over de heiligschennis en dat leidt tot spanningen.

De Boeddhistische Blik is de titel waaronder alle programma's van de boeddhistische stroming vallen, de uitzendingen worden verzorgd door KRO-NCRV.

'De Boeddhistische Blik: The Taste of Desire', donderdag 3 maart om 22.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.