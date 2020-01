'2Doc: Sakawa' bij BNNVARA op NPO 2

De documentaire 'Sakawa' van regisseur Ben Asamoah gaat over fraude op internet vaak gedaan door jonge, arme Afrikanen die rijke westerlingen via datingsites bedriegen om zo aan de armoede te ontsnappen.

Sakawa is de Ghanese term die wordt gebruikt voor deze illegale online praktijken gecombineerd met fetish-rituelen. Dit om de goden positief te beïnvloeden zodat de fraude van de oplichter succesvol zal zijn. Op de stortplaats van oude computers in Ghana ligt een schat aan informatie. Het is relatief eenvoudig hard drives te openen en toegang te krijgen tot foto's en privégegevens van voormalige eigenaren en te gebruiken voor de online fraudepraktijken. Welk menselijk verhaal ligt achter het wijdverspreide fenomeen van fraude op het internet?



De jonge alleenstaande moeder Ama is één van de internetoplichters die in deze film wordt gevolgd. Ze wil kapster worden en een eigen salon openen om een beter leven te creëren voor haar zoontje en zichzelf. Het geld dat ze hiervoor nodig heeft wil ze verdienen met internetfraude op datingsites. Een doorgewinterde fraudeur, One Dollar, probeert haar de kneepjes van het vak te leren, maar Ama heeft weinig talent. Hij daarentegen is een meesteroplichter en weet met een nepaccount zijn slachtoffers helemaal gek te maken. Ze trappen in de foto van een rondborstige vrouw en ook in zijn hoge verleidelijke stem. Maar hoeveel mededogen kun je ook verwachten van iemand die wekelijks voor 250 dollar aan vis voor zijn baas moet kopen, terwijl hijzelf een schamele twaalf dollar per maand verdient?

Om de zaken positief te beïnvloeden bezoeken de fraudeurs lokale witchdoctors. Die voeren onder andere rituelen uit met drie eieren, zeven witte kolanoten, gedroogde koeienbotten, menstruatiebloed en regenwater in een pot, in de hoop dat de goden al hun wensen in vervulling laten gaan. Dus ook het verzoek om de blanke man veel geld te laten betalen voor hun oplichterij.

In '2Doc: Sakawa' laat de Belgisch-Ghanese regisseur Ben Asamoah de oplichterspraktijken zien vanuit zijn eigen, Afrikaanse perspectief. '2Doc: Sakawa' is een co-productie van Peter Krüger van Inti Films en Pieter van Huystee Film in samenwerking met BNNVARA, Canvas en YLE.

'Sakawa' is op dinsdag 28 januari om 22.35 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.