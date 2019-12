'2Doc: Roes' bij de VPRO

In december en januari proosten we wat af met elkaar. Tijdens de talloze borrels en nieuwjaarsrecepties staan de glazen wijn, bier en champagne voor het grijpen.

Omringd door mensen die net als hij van gezelligheid en een drankje houden, stopt filmmaker Leo de Boer in '2Doc: Roes' één maand met drinken van alcohol. Waarom drinken we terwijl we eigenlijk weten dat het niet goed voor ons is? Voor de gezelligheid? En wanneer heet het verslaafd?

Er is altijd wel een reden voor een drankje. Een feestje, ter ontspanning, bij het eten of op de bank voor de TV. Een blokje kaas en een glaasje wijn, omdat we het verdiend hebben na een dag hard werken. Ook voor Leo de Boer is de fles, of in zijn geval het pak en de jerrycan, een gezellige huisvriend geworden. In gezelschap wordt het bijna als asociaal ervaren als je niet gewoon een glaasje meedoet. Tegelijkertijd is het gezondheidsadvies van de overheid nul glazen. Is er een tussenweg mogelijk?

Samen met een groep gezelligheidsdrinkers besluit Leo om een maand lang de alcohol te laten staan. Om te ervaren hoe makkelijk of moeilijk dat is – en waardoor dat komt. Wat is toch het ontkenningsmechanisme waardoor we ‘gezellig’ blijven drinken terwijl we weten dat het niet goed voor ons is?

'2Doc: Roes', maandag 16 december om 20.25 uur op NPO 2.