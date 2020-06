'2Doc: Push' bij de VPRO

Gentrificatie verdrijft in veel grote steden de oorspronkelijke bewoners, omdat de prijzen van de woningen omhoog schieten. Komt dat door de nieuwe, rijke bewoners of is er iets anders aan de hand?

Filmmaker Fredrik Gertten ('Bananas!', 'Bikes vs Cars') volgt in deze documentaire Leilani Farha die voor de VN internationaal onderzoek doet naar huisvesting.

In grote steden overal in de wereld gebeurt hetzelfde: huizenprijzen schieten omhoog, maar de lonen van de bewoners niet. Wat zit daar achter? Veel grote steden hebben identieke problemen. Farha gaat naar locaties in Groot-Brittannië, Spanje, Chili en Zuid-Korea. Hier wordt in wijken waar voorheen niemand wilde wonen de huur verdriedubbeld, waardoor de oorspronkelijke wijkbewoners moeten verhuizen.

Een stadscentrum is meer dan alleen een toplocatie voor mensen met geld. Een wijk heeft een ziel die verdwijnt wanneer oorspronkelijke bewoners massaal verdwijnen. In verschillende steden willen stadsbewoners een betere regelgeving. Misschien is dan het tij nog te keren. Misschien is alleen een duw in de juiste richting nodig.

'2Doc: Push', woensdag 10 juni om 22.55 uur bij de VPRO op NPO 2.