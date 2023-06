'2Doc: My Old School' bij de VPRO

'My Old School' vertelt het verhaal van Brandon Lee / Brian Mackinnon, de meest beruchte bedrieger van Schotland. Hij keerde in 1993 als 31-jarige terug naar zijn oude middelbare school en deed zich voor als jongen van 16. Hij was een modelleerling, totdat hij twee jaar later ontmaskerd werd...

Regisseur Jono McLeod was een van Brandons klasgenoten en maakte er een speelse documentaire over.

Na de dood van zijn moeder, een Canadese operazangeres, verhuist Brian Mackinnon naar zijn oma in Schotland. Hij meldt zich aan als Brandon Lee bij de Bearsden Academy, een middelbare school in een welvarende buitenwijk van Glasgow. Ondanks de vreemde eerste indruk die hij daar maakt, sluit hij snel vriendschap met zijn klasgenoten. Ze leren hem kennen als een slimme tiener die dokter wil worden. Ze verbazen zich wel over zijn zware stem en oudere uiterlijk, maar Brandon is een populaire jongen die gepeste studenten onder zijn hoede neemt. Tijdens een vakantie in Tenerife wordt echter zijn ongelooflijke geheim onthuld.

'My Old School' is gemaakt door Jono McLeod, een oud-klasgenoot van Brian. Op basis van een vijf uur durend interview met hem én door gebruik te maken van speelse animatie in jaren 90 stijl, een perfecte soundtrack, de herinneringen van studenten en docenten en de talenten van Alan Cumming, weet McLeod het verhaal tot leven te brengen.

In november 2021 werd 'My Old School' geselecteerd voor het filmfestival Sundance, waar het in januari 2022 in première ging.

Regie: Jono McLeod

'2Doc: My Old School', woensdag 7 juni om 22.20 uur bij de VPRO op NPO 2.