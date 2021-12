'2Doc: Misha and the Wolves' bij de VPRO

Het ongelofelijke verhaal van Misha Defonseca. Haar holocaust-memoires hebben in één klap de wereld veroverd, tot Hollywood aan toe. Maar klopt haar verhaal wel? Een spannende reconstructie over waarheid en leugens, en waarom we meegaan in de verhalen die we graag willen geloven.

Als zevenjarig Joods meisje gaat Misha Defonseca tijdens de holocaust op zoek naar haar gedeporteerde ouders. Ze reist in haar eentje, te voet door Europa. Om te ontsnappen aan de nazi’s houdt ze zich verborgen in de bossen, waar ze zich aansluit bij een roedel wolven. Wanneer een uitgever dit wonderlijke verhaal hoort overtuigt ze Misha haar memoires te schrijven.

Vrijwel meteen wordt het autobiografische boek een wereldwijde bestseller en het duurt niet lang voordat Hollywood aanklopt om het te verfilmen. Maar dan komen Misha en haar uitgever door een onenigheid lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank te staan. De jury, geconfronteerd met een holocaust-overlevende die onrecht is aangedaan, gelooft Misha en oordeelt in het nadeel van de uitgever. In een poging haar reputatie te redden, gaat deze op onderzoek uit. Gaandeweg ontdekt ze steeds meer onjuistheden in Misha’s verhaal. De twijfel slaat toe: als ze nu al onwaarheden vindt, wat is dan wel waar van Misha’s levensverhaal?

Over de maker

De film van regisseur Sam Hobkinson beleefde zijn wereldpremière op Sundance (Official Selection 2021) en was daarna op festivals wereldwijd een grote hit. Hij maakte eerder de Netflix documentaire 'Fear City' en samen met kunstenaar Damian Hirst de film 'Treasures from the Wreck of the Unbelievable'. Daarnaast maakte hij ook de prijswinnende films (Grierson British Documentary Award) 'Who Cares about Art' (2007) en 'The Love of Books: A Sarajevo Story' (2012). Tevens schreef en regisseerde hij de BBC dramaseries 'Mr Loveday’s Little Outing' en 'Who Killed Mrs De Ropp'.

'Misha and the Wolves' is een internationale coproductie met oa VPRO.

'Misha and the Wolves', dinsdag 7 december om 22.35 uur, bij de VPRO op NPO 2.