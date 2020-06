'2Doc: Midnight Traveler' bij de VPRO

Na een jaar alles te hebben gedaan om ergens politiek asiel te krijgen besluiten Hassan Fazili en Fatima Hossani en hun twee dochters illegaal Europa te bereiken.

In hun geboorteland Afghanistan staat een premie op Hassans hoofd, omdat hij in een televisiedocumentaire een afvallige Talibancommandant portretteerde. In de met telefoons gefilmde documentaire Midnight Traveler zie je hoe de familie de gevaarlijke tocht aflegt om Europa te bereiken.

Filmmakers Hassan Fazili en Fatima Hossani leggen samen met hun dochter Nargis (11) de gevaarlijke reis van Afghanistan naar Europa af. Tijdens de reis filmen ze zoveel mogelijk met hun mobiele telefoons. De familie overwint talloze obstakels, maar blijft toch optimistisch te midden van onzekerheid, misleiding en vijandigheid. Wat echter altijd blijft is hun hechte band.

Het is een verhaal dat al vaker is verteld. Toch blijft het relevant om de effecten van het Europese immigratiebeleid te zien door de ogen van mensen die een basaal niveau van zekerheid zoeken.

'2Doc: Midnight Traveler', woensdag 3 juni om 22.55 uur op NPO 2.