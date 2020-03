'2Doc: Leve de vrouw van de SRV' bij BNNVARA op NPO 2

Torenhoge schulden, tegenvallende klandizie, boodschappen op de pof. Menig ondernemer zou het bijltje erbij neergooien. Maar de Tilburgse Tonny is niet klein te krijgen.

Na een roerig verleden te hebben ondergaan, poogt ze een frisse start te maken door een rijdende winkel te starten en zo hulpbehoevenden te helpen hun hoofd boven water te houden. Dit terwijl ze deze hulp net zo goed zelf nodig heeft. Ongehinderd door enige ervaring als kruidenier en met een krakkemikkige bus maakt ze lange, stressvolle dagen. Rustiger aan doen is geen optie meer want de hele buurt is afhankelijk van Tonny en haar boodschappen. Filmmaker Max Ploeg volgde de eigenwijze Tonny voor zijn afstudeerfilm aan de HKU.

Het constante balanceren tussen de zorg voor anderen en het niet wegcijferen van zichzelf wordt nog lastiger nadat haar relatie misloopt met haar vriend en helper Kees. Hoe dan ook, ondanks de kuilen in de weg blijft Tonny optimistisch haar wagen rondrijden. Met dit relikwie uit een voorbije tijd blijft ze idealen als compassie en solidariteit najagen terwijl ze hier onzekerheid en financiële problemen voor terug krijgt. Haar idealen zijn misschien net zo ouderwets als haar onderneming, toch zet ze door.

Ploegs film was een van de kanshebbers tijdens de IDFA Competition for Student Documentary in 2019 en beleefde de première onder de titel 'Laatse der Mohikanen'.

'2Doc: Leve de vrouw van de SRV', maandag 30 maart om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.