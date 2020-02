'2Doc: Leftover Women' bij de VPRO

Ook in China zijn veel vrouwen ambitieus. Ze studeren en hebben een mooie carrière. Maar als ze op hun 27ste nog ongetrouwd zijn, worden ze beschouwd als 'leftover women' en tellen ze niet meer mee.

De filmmakers Shosh Shlam en Hilla Medalia volgen drie succesvolle Chinese vrouwen in Beijing: de 34-jarige advocaat Qiu Hua Mei, de 28-jarige radiopresentator Xu Min, en de 36-jarige assistent professor Gai Qi in Beijing. Ondanks hun succesvolle carrières worden deze vrouwen gezien als ‘leftover women’ of ‘sheng nu’, een denigrerende term voor ‘overgebleven’ vrouwen.

Het is voor alleenstaande vrouwen op zoek naar een partner moeilijk om trouw te blijven aan hun persoonlijke en professionele ambities. Want door de eenkindpolitiek is de Chinese demografie uit balans. Er zijn in China dertig miljoen meer mannen dan vrouwen. De druk op vrouwen, met name door familie, om te trouwen is daardoor groot.

'2Doc: Leftover Women', donderdag 20 februari om 23.10 uur bij de VPRO op NPO 2.