'2Doc kort': De kunst van het spelen op NPO 2

Professioneel skateboarder Douwe Macaré wordt gevolgd in aanloop naar de Olympische Spelen van 2021, en onderzoekt wat de gevolgen zijn van het olympisch keurslijf voor het vrije en speelse karakter van het skateboarden.

Professional Nassim Guammaz ziet de Spelen als bedreiging voor de pure vorm van het skateboarden en doet daarom niet mee. Is het Douwe of Nassim die de kunst van het spelen het best verstaat?

'2Doc kort: De kunst van het spelen', dinsdag 25 oktober om 23.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.