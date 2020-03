'2Doc Kort': All The Cats Are Grey In The Dark'

Hij noemt zichzelf 'Catman'. Christian Fidel Amann woont samen met zijn twee katten Marmelade en Katjuscha. De drie zijn onafscheidelijk, de katten gaan zelfs mee naar de après-ski bar.

'All Cats Are Grey in the Dark' is een melodrama waarin een ongebruikelijke relatie tussen mens en dier centraal staat.

Christian is een excentrieke Oostenrijkse man met twee raskatten. Hij ziet zijn katten Marmelade en Katjuscha als zijn grote liefdes. Ze gaan overal mee naar toe, zijn leven draait volledig om hen. Als zijn katten drachtig zijn neemt hij de rol van 'vader' aan en ontfermt zich nog meer over zijn 'geliefden'. Christian is eenzaam, naast zijn stemassistent Alexa, zijn de katten Christians belangrijkste gesprekspartners.

Regisseur Lasse Linder laat de relatie tussen mens en dier zien. Van een afstand observeert hij de relatie tussen Christian en zijn katten. De camera staat regelmatig achter halfopen deuren, gericht op de kamer waarin het hechte trio zich bevindt. Regisseur Lasse Linder liet zich inspireren door de films van Ulrich Seidl.

'2Doc Kort': All The Cats Are Grey In The Dark', maandag 30 maart om 21.00 uur bij de VPRO op NPO 2.