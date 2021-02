'2Doc: De Waarheid' over nasleep vuurwerkramp Enschede

Bij de vuurwerkramp in 2000 in Enschede waren vele mensen betrokken. Tijdens de ramp vielen honderden gewonden, een woonwijk werd weggevaagd en er stierven 23 mensen.

Vastgesteld is dat er een hele hoop is misgegaan. Hoe gaan de verantwoordelijken hier achteraf mee om? Door middel van diepte-interviews met betrokkenen wordt er ingezoomd op de beslissingen en processen van toen. Met de ramp als voorbeeld zoekt regisseur Pieter Fleury antwoord op de verreikende vraag: is de angst om de schuld te krijgen zo groot dat men wegduikt voor verantwoordelijkheid?

